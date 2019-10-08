РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 8 окт. Сотрудники «Мособлпожспаса» рассказали школьникам Люберец о целях и задачах гражданской обороны, также ребятам напомнили правила пожарной безопасности, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

Сотрудники «Мособлпожспаса» провели открытый урок по безопасности с учениками младших классов средней общеобразовательной школы №59 городского округа Люберцы.

«Урок включал в себя изучение правил пожарной безопасности, мер защиты от огня, принципов действия в условиях чрезвычайных ситуаций. Кроме того, были отработаны практические навыки, которые могут пригодиться, если ребенок заметит возгорание», – говорится в сообщении.

Помимо этого, большое внимание было уделено сезонным факторам риска и правилам безопасного поведения вблизи водных объектов. В конце беседы ребята получили ответы на все свои вопросы.