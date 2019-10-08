РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 8 окт. Министерство спорта РФ присвоило статус школы олимпийского резерва спортивной школе «Пахра» в подмосковном Подольске, сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Приказом министерства спорта Российской Федерации муниципальной спортивной школе «Пахра» подмосковного Подольска был присвоен статус школы олимпийского резерва. Это большое достижение коллектива школы и ее директора Бориса Вайнштейна», – говорится в сообщении.

В школе ведется набор мальчиков и девочек с 9 лет на отделение волейбола, с 7 лет на отделение шахмат, с 10 лет на отделение тяжелой атлетики. Также приглашаются все желающие без ограничения по возрасту в спортивно-оздоровительные группы.

Адрес школы: проспект Юных Ленинцев, дом №84В. Телефон: 8(496)758-01-03.