РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 8 окт. Молодая гвардия Единой России и территориальный отдел микрорайона Авиационный администрации Домодедова помогли убрать квартиру женщине-инвалиду, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

«Молодая гвардия Единой России по городскому округу Домодедово совместно с территориальным отделом микрорайона Авиационный навестили с уборкой Светлану – женщину-инвалида! <...> Волонтеры провели предварительные работы, но в сложившейся обстановке этого недостаточно, поэтому ситуация была взята на общественный контроль», – говорится в сообщении.

Запрос на помощь поступил от соседей. Светлана не может самостоятельно двигаться, а квартира находится в непригодных для жизни условиях.