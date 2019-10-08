РИАМО - 8 окт. Конкурс на звание лучшей компании-перевозчика могут начать проводить в Подмосковье, рассказал председатель комиссии по ЖКХ, строительству, транспорту, дорожной инфраструктуре и благоустройству военных городков Общественной палаты Московской области Вячеслав Панькин.

Во вторник в доме правительства Московской области под председательством Анатолия Торкунова прошло пленарное заседание Общественной палаты Московской области.

«Я хотел бы, чтобы наши жители определяли сами, какая транспортная компания является лучшей. Хотел бы предложить министерству транспорта ввести такой конкурс», - сказал Панькин.

Как отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик, в министерстве полностью поддерживает данную инициативу.