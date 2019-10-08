РИАМО - 8 окт. Оператор по обращению с отходами «ЭкоЛайн» запускает совместный проект с сетью магазинов «ВкусВилл», во всех магазинах в Северном и Центральном округах Москвы уже появились инструкции по раздельному сбору для жителей с указанием ближайших точек сбора вторсырья, говорится в сообщении пресс-службы «ЭкоЛайн».

Также 9 октября в районе Хамовники пройдет экопраздник. Площадкой для мероприятия станет магазин «ВкусВилл», который находится по адресу: улица Плющиха, дом 42. В рамках мероприятия специалисты «ЭкоЛайн» расскажут, чем горожане могут помогать в сохранении природы, какие простые привычки и правила сокращают экологический след, что такое осознанное потребление. Кроме того, представители сети магазинов также расскажут, какую упаковку из ассортимента нужно сдавать на переработку.

«К 1 января 2020 года мы оборудуем еще 2 тысячи своих площадок емкостями для раздельного сбора, а двухпоточная система станет общей для всей Москвы. Но удобная инфраструктура – лишь первый шаг к вовлечению жителей в раздельный сбор. Чтобы человек начал сортировать отходы дома, он должен получить информацию о том, как это делать просто и правильно, не нарушая привычного комфорта и с огромной пользой для экологии», – сказала заместитель генерального директора компании «ЭкоЛайн» Елена Вишнякова.

«ВкусВилл» не только будет вести информационную кампанию среди своих покупателей, но также обращается к производителям с просьбой выбирать только перерабатываемую упаковку.

«Мы обращаемся к нашим поставщикам с предложением искать правильные упаковочные решения, и, уверены, к нам будут все чаще прислушиваться. Сами же мы открыли в магазинах отдел, где покупатели могут приобрести продукты без упаковки и будем расширять этот проект», – отметил куратор экологических программ сети магазинов «ВкусВилл» Александр Цыганков.

«ЭкоЛайн» – ведущий оператор по вывозу и утилизации отходов в Северном и Центральном округах Москвы с 2014-2015 годов. Он обслуживает более 2 миллионов человек и порядка 7,5 тысяч компаний. Ежегодно оператор собирает и вывозит более 700 тысяч тонн отходов.