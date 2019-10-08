РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 8 окт. Полицейские подмосковного Красногорска задержали жителя столицы по подозрению в краже более 72 тысяч рублей у рабочего на стройке, сообщается на официальном сайте ГУ МВД России по Московской области.

В дежурную часть УМВД России по Красногорску поступило заявление от уроженца одной из республик ближнего зарубежья о том, что в помещении раздевалки для рабочих на одном из строительных объектов, расположенном в деревне Тимошкино, неизвестный из кармана брюк похитил денежные средства. Сумма ущерба составила более 72 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками Ильинского отела полиции по подозрению в совершении преступления установлен и задержан 41-летний житель Москвы. В отношении подозреваемого следственным управлением УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», – говорится в сообщении.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

«Красногорским городским судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – заключается в сообщении.