РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) – 8 окт. Депутат Мособлдумы Владимир Жук подарил ноутбук Дзержинскому отделению Всероссийского общества инвалидов, говорится в сообщении пресс-службы депутата Мособлдумы.

Во вторник с особым подарком посетил дзержинское отделение Всероссийского общества инвалидов депутат Московской областной думы Владимир Жук. Он подарил отделению компьютер.

«Всегда стараюсь оказывать помощь людям старшего поколения, особенно тем, кто попадает в сложную ситуацию и имеет ограничения по здоровью. Дзержинскому обществу инвалидов мы помогаем системно: делали ремонт в помещении, меняли окна, подарили телевизор, а сегодня принесли ноутбук. Он компактный, мобильный, его можно брать с собой на различные мероприятия. Для руководителя общества Людмилы Назаркиной это очень удобно», – сказал Жук.

А чуть ранее члены местного отделения «Молодой гвардии «Единой России» обратились в интернет-компанию ООО «Угреша нетворк», чтобы провести интернет в помещении общества инвалидов.

«У нас много различных совещаний и поездок, на которые я постоянно возила кучу бумаг. Такой компьютер в обществе был просто необходим. Раньше мы работали на стационарном компьютере, но, к сожалению, он полностью вышел из строя. Да и без интернета в наше время совсем непросто. Мы очень благодарны Владимиру Жук и ребятам-молодогвардейцам за оказание такой помощи», – поблагодарила гостей руководитель общества инвалидов Людмила Назаркина.