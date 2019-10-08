РИАМО – 8 окт. В Лобне завершено строительство долгостроя – второго корпуса дома №1 на улице Спортивная, жилой дом, который в настоящее время входит в состав ЖК «Лидер», получил заключение о соответствии требованиям проектной документации, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

Строительство началось еще в 2014 году застройщиком ЗАО «Регионинвестстрой». Изначально планировалось завершить стройку в конце 2015 года. Однако в связи с финансовыми проблемами компании стройка остановилась.

«В 2017 году правительством Московской области был одобрен механизм завершения строительства объекта путем заключения трехстороннего договора между ООО «Осенний квартал», ГК «Основа» и ЗАО «Регионинвестстрой», – заявил начальник регионального Главгосстройнадзора Артур Гарибян.

Он дополнил, что это позволило открыть финансирование и возобновить строительство дома.

Общая площадь здания переменной этажности (16-16-14), включая подземную часть, составляет 15 тысяч квадратных метров. На первом этаже дома предусмотрены нежилые помещения.

«Сегодня долгожданная для 124 дольщиков новостройка имеет ЗОС. Застройщик готовит пакет документов для получения разрешения на ввод в эксплуатацию», – подчеркнул Гарибян.

В проекте учтены требования доступности для маломобильных групп населения. На территории проведены все необходимые работы по благоустройству.