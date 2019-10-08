РИАМО - 8 окт. В рамках фестиваля «Золотая осень», который проходит в Москве, организовано 22 ярмарки, при этом 11 из них открылись в этом году впервые, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

На 15 межрегиональных ярмарках представлены продукты производителей более чем из 30 регионов России, среди которых представители Подмосковья, Краснодарского края, Ставрополья, Карачаево-Черкесской Республики, Крыма, Алтая, Владимирской и Ростовской областей, а также Армении и Казахстана.

«В рамках «Золотой осени» на ярмарках гостей ждут дегустации, владельцам социальных карт москвича предоставляется скидка в 5%, а кроме того участники фестиваля регулярно устанавливают для всех посетителей дополнительные скидки на определенные группы товаров», - отмечается в материале.

На региональных ярмарках также представлена продукция 13 регионов страны, Белоруссии и Казахстана.