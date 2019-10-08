РИАМО - 8 окт. Общественная палата Московской области просит разместить на автобусах в Подмосковье стикеры с телефоном для жалоб на нарушение ПДД и возможности проехать бесплатно, если не работает безналичный расчет, сообщил председатель комиссии по ЖКХ, строительству, транспорту, дорожной инфраструктуре и благоустройству военных городков Общественной палаты региона Вячеслав Панькин.

Во вторник в доме правительства Московской области прошло пленарное заседание Общественной палаты Подмосковья.

«Я хотел бы обратиться к министру (транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексею Гержику - ред.) с просьбой о том, чтобы обязать перевозчиков иметь информационные стикеры следующего содержания - «Я соблюдаю ПДД, если не согласен, звони». Хотелось бы, чтобы был указан телефон надзорных органов», - сказал Панькин.

Он добавил, что также необходимо разместить в салоне транспортного средства стикеры с информацией о том, что в случае невозможности оплаты по безналичному расчету, пассажир может проехать бесплатно.

«Всецело поддерживаю те инициативы, которые были услышаны», - отметил Гержик.