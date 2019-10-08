РИАМО - 8 окт. За незаконное убийство лося в лесах городского округа Егорьевск местный житель был оштрафован, также его приговорили к 1 году и 3 месяцам исправительных работ, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«7 октября текущего года мировой судья судебного участка №43 городского округа Егорьевск приговорил Сергея Логинова к 1 году и 3 месяцам исправительных работ с удержанием в доход государства 5% из заработной платы ежемесячно», - сказал глава Минсельхозпрода региона Андрей Разин.

Он уточнил, что дело на Логинова было заведено 14 января 2018 года. Его поймали на месте преступления, когда мужчина в белом маскировочном халате склонился над убитым из ружья животным. Разрешения на добычу лося у него не было.

Полицейские осмотрели место происшествия и зафиксировали следы преступления.

Разбирательство по данному делу длилось в суде около двух лет. Логинов свою вину в инкриминируемом деянии отрицал и пытался избежать ответственности, но суд в итоге признал его виновным в незаконном убийстве лося.

«Также суд постановил взыскать с Логинова в счет возмещения ущерба, причиненного незаконным отстрелом лося, 200 тысяч рублей в пользу министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области», - заключил Разин.