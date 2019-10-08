РИАМО – 8 окт. «Дни московской конкуренции» впервые проведут в столице в конце этого месяца, стартовое мероприятие проведут 22 октября, говорится в сообщении пресс-службы городского департамента по конкурентной политике.

Этот масштабный городской проект – еще один шаг на пути реализации задач, обозначенных в стандарте развития конкуренции, уточнил заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

«Многие из плановых показателей по развитию частной конкуренции достигнуты в столице в полном объеме. Это удалось благодаря внедрению цифровых инструментов во все ключевые сферы экономики, а также благодаря конструктивному диалогу со средним и малым бизнесом, крупными международными компаниями, которые работают в Москве. Столица готова делиться накопленным опытом по развитию конкуренции, внедрению инструментов для улучшения бизнес-климата, привлечению инвестиций», – заявил Ефимов.

Он дополнил, что данный проект нацелен на диалог, адаптацию эффективных бизнес-практик под реальные задачи.

В рамках «Дней московской конкуренции» запланирована серия различных мероприятий, запуск которым дает стартовая конференция 22 октября «Конкуренция: рынки, цифры, люди». Она будет посвящена развитию конкуренции фитнес-услуг, образования, недвижимости, рекрутинга и прочее.

Участники конференции обсудят эффективность мер, направленных на развитие конкуренции и поддержку предпринимательства, программы по повышению качества управления закупочной деятельностью и увеличению присутствия представителей малого бизнеса в сфере контрактных отношений.

В стартовом мероприятии примут участие представители федеральных и столичных органов власти, ключевые игроки рынков, эксперты.

В целом проект «Дни московской конкуренции» продлится до конца этого года и логичным продолжением стартовой конференции станет целая череда мероприятий, адаптированных под различные аудитории, подчеркнул руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

Он дополнил, что для предпринимателей пройдут полезные бизнес-встречи с «прокачкой» конкурентных навыков, их будут привлекать к активностям культурологов и эффективных практиков.