РИАМО - 8 окт. Карантин по бешенству животных объявили на ряде территорий в поселке Уваровка Можайского городского округа, там запрещается проводить выставки домашних питомцев и торговать ими, соответствующее постановление губернатора Московской области имеется в распоряжении РИАМО.

«Установить с даты подписания (7 октября 2019 года – ред.) настоящего постановления ограничительные мероприятия (карантин), запретив проведение выставок собак и кошек, выводки и натаски собак, торговлю домашними животными, вывоз собак, кошек и диких животных за пределы карантированной территории, в границах неблагополучной по бешенству животных улицы 3-я Покровская рабочего поселка Уваровка Можайского городского округа», – говорится в тексте документа.

С территории поселка Уваровка запрещен отлов и вывоз диких животных, также запрещена торговля домашними животными.

Бешенство – смертельно опасное заболевание. В случае укуса, оцарапания и ослюнения животным необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью для антирабического лечения вакциной, которая вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства.