РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 8 окт. Компенсацию за домашний телефон выплачивают более 10 тысячам жителей Люберец, средства в размере 220 рублей выплачивают ветеранам труда и военной службы, сообщила начальник Люберецкого управления социальной защиты населения Ирина Мартынова.

«В городском округе Люберцы компенсацию за домашний телефон получают более 10 тыс человек», – сказала Мартынова.

В соответствии с законом Московской области от 23 марта 2006 года «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Московской области», ветераны труда и ветераны военной службы, получающие пенсию по старости или достигшие предпенсионного возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), имеющие необходимый страховой стаж для назначения пенсии по старости и являющиеся абонентами телефонной сети, могут оформить ежемесячную денежную компенсацию расходов по оплате услуг местных телефонных соединений в размере 220 рублей.

Установленная мера социальной поддержки предоставляется ветеранам труда и ветеранам военной службы, не являющимся федеральными льготниками.