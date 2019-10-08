РИАМО - 8 окт. Пассажиры подмосковных автобусов чаще всего жалуются на хамское поведение водителей, несоблюдение ПДД, нарушение расписания, сообщил председатель комиссии по ЖКХ, строительству, транспорту, дорожной инфраструктуре и благоустройству военных городков Общественной палаты Московской области Вячеслав Панькин.

Во вторник в доме правительства Московской области прошло пленарное заседание Общественной палаты региона.

«Хотел заострить ваше внимание на пассажирские перевозки на маршрутах, внутрисубъектовые. Мы взяли аналитику из тех жалоб, которые к нам приходят от граждан и из «Добродела» - хамское поведение водителей, несоблюдение ПДД, нарушение расписаниям, нет возможности воспользоваться картой «Стрелка», - сказал Панькин.

Он отметил, что также жители жалуются на малогабаритные транспортные средства.

«Просим поработать долгосрочную программу перехода малогабаритных маршруток на средний класс», - добавил Панькин.