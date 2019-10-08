РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 8 окт. Во вторник в микрорайоне Климовск Подольска торжественно открыли всероссийскую спартакиаду инвалидов, посвященную 20-летию создания Всероссийской федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В УСЦ «Юность» микрорайона Климовск Подольска во вторник открылась Всероссийская спартакиада инвалидов. С приветственным словом выступили замминистра спорта РФ Марина Томилова, президент паралимпийского движения России Владимир Лукин, глава горокруга Николай Пестов и многие другие.

«В связи с нашим праздником нами было получено поздравление президента РФ Владимира Путина, в котором руководитель страны поздравил федерацию с 20-летним юбилеем. В наш адрес было получено много приветствий и поздравлений. Хотелось бы отметить, что федерация начинала свою деятельность с нуля, буквально с чистого листа. Нам предстояло сделать все от самого легкого до сложного. А спорт для людей с ограниченными возможностями здоровья – сложное дело. Но это было сделано людьми-энтузиастами, которые в короткие сроки добились высоких результатов», – сказал Лукин.

Пестов также поздравил федерацию с юбилеем и пожелал спортсменам с ограниченными возможностями здоровья дальнейших успехов и побед. В рамках мероприятия Томилова вручила почетную грамоту Минспорта РФ председателю совета Общероссийской общественной организации «Всероссийская Федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата» Борису Иванюженкову.

«Сегодня в стране большой праздник. Я передаю слова приветствия от министра спорта РФ Павла Колобкова, который поздравляет коллектив федерации со знаменательной датой. Сегодня организация объединяет большую сплоченную команду профессионалов, спортсменов, тренеров, которые показывают всему миру достойные результаты и являются лидерами по завоеванию наград различного ранга», – отметила Томилова.

Соревнования в рамках спартакиады будут проходить в УСЦ «Юность» Подольска в течение двух дней и завершатся 9 октября.