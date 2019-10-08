РИАМО - 8 окт. Дело об административном нарушении завели в отношении ООО «Стройбетон», арендовавшее в Одинцовском городском округе земельные участки сельскохозяйственного назначения общей площадью 64,58 гектара, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

«В результате проведения административного расследования установлено, что на части земельных участков общей площадью 1,44 гектара, в результате проведения работ, связанных с производством бетона перекрыт плодородный слой почвы. Земельные участки захламлены железными бочками, автомобильными покрышками, старыми запасными частями от автомобилей, имеются навалы строительного мусора», - говорится в сообщении.

Здесь же была размещена стоянка для машин, отсыпанная грунтами неизвестного происхождения. По данному факту провели проверку, взяли пробы почвы и направили их в Центральную научно-методическую ветеринарную лабораторию.

Анализ проб показал, что земельные участки и почвы загрязнены нефтепродуктами, тяжелыми металлами (цинк, медь). При этом минимальная глубина загрязнения нарушенных частей земельных участков составляет 20 сантиметров.

По подсчетам специалистов, почвам, как объекту охраны окружающей среды, был нанесен урон в размере более 7,22 миллиона рублей. Компании предложили добровольно оплатить в бюджет государства данную сумму. Кроме того, назначен штраф за перекрытие плодородного слоя в размере 60 тысяч рублей.