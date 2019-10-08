РИАМО - 8 окт. В России запустили сервис снятия наличных на кассах супермаркетов, министр потребительского рынка и услуг Подмосковья Владимир Посаженников отметил, что это удобный сервис, который позволит решить проблему недостатка банкоматов в небольших населенных пунктах, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Mastercard, торговая сеть BILLA и Райффайзенбанк запустили сервис «Наличные с покупкой». Покупатели смогут получать наличные прямо на кассе при оплате покупок картой. Первыми пользоваться услугой начнут держатели карт Mastercard и Maestro, которые выпущены банками, подключившими этот сервис для своих клиентов, - их 12. Услуга доступна и держателям карт, выпущенных за рубежом. Райффайзенбанк выступает банком-эквайером сети BILLA.

«Сервис снятия наличных на кассе – это инновационное решение, активно внедряемое для повышения качества обслуживания покупателей в Московской области. По мере расширения географии сервиса он станет удобной альтернативой банкоматам, а в небольших населенных пунктах, где ощущается недостаток банкоматов, – одним из немногих возможных способов снять деньги с карты», – сказал Посаженников.

Покупателям для снятия наличных достаточно оплатить товар картой Mastercard или Maestro и запросить у кассира нужную сумму, кратную 100 рублям и не превышающую 5 тысяч рублей за одну операцию. Воспользоваться сервисом можно вне зависимости от суммы покупки и технологии оплаты – как обычными картами, так и в одно касание смартфоном или другими устройствами.

Сервис получения наличных на кассах торговых точек при оплате покупок картой работает c Mastercard уже в десятках стран по всему миру: США, Великобритании, Австрии, Германии, Польше, Швеции, Канаде, Австралии и многих других.