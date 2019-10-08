РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 8 окт. Свыше 150 организаций в Красногорске, связанных с оборотом лекарственных средств, обязаны до 1 ноября текущего года зарегистрироваться в информационной системе мониторинга, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Во вторник на еженедельном совещании в администрации округа обсудили переход на новую систему обязательной маркировки лекарственных препаратов. Заседание вела глава муниципалитета Эльмира Хаймурзина.

«В городском округе Красногорск зафиксировано 156 субъектов обращения лекарственных средств. Все они должны зарегистрироваться в информационной системе мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения до 1 ноября, а также вносить в систему мониторинга сведения о лекарствах начиная с 1 января 2020 года», – говорится в сообщении.

Для удобства частных предпринимателей во всех отделениях МФЦ Красногорска выделят по одному окну, где можно будет оформить электронную подпись.

«Система создана для того, чтобы отслеживать все лекарственные препараты от производителя до поступления к пациенту. Таким образом, можно будет исключить производство и оборот фальсифицированной продукции», – пояснила начальник управления по социальным вопросам администрации городского округа Эльвира Кавалерская.