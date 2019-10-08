РИАМО - 8 окт. На сайте ВДНХ запустили осенний адвент-календарь, он подскажет гостям выставки, как составить маршрут по территории, узнать, какие экспозиции и места посетить, где попробовать сезонное меню и сделать интересные фотографии, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«На сайте ВДНХ появился адвент-календарь, который ведет обратный отсчет до конца осени. Ежедневно он рассказывает о том, что интересного происходит на выставке. Посетители сайта и страниц ВДНХ в социальных сетях могут составить осенний маршрут, получить советы о том, какие экспозиции и места посетить, где попробовать сезонное меню и сделать интересные фотографии», – говорится в сообщении.

Календарь будет подсказывать гостям ВДНХ, как провести время на выставке в зависимости от погоды: полюбоваться осенними цветами или посетить павильоны, покормить белок в парке или сходить на мастер-класс.

Каждый день в календаре будет открываться новая ячейка с рекомендациями. А завершится проект открытием зимнего сезона. Кроме того, в рамках проекта на официальных страницах выставки в соцсетях разыграют билеты на торжественное открытие катка. Условия участия будут опубликованы во второй половине октября.

В этом году ВДНХ исполнилось 80 лет. Ее ежегодно посещают 30 миллионов человек. С 2014 года на территории выставочного комплекса идет реконструкция. В планах – дальнейшее развитие ВДНХ как крупнейшего культурного, образовательного и рекреационного комплекса. Идет строительство нового тематического парка аттракционов и второй очереди ландшафтного парка и скалолазного центра.