РИАМО - 8 окт. Москва может перейти на «умную» систему отопления в течение пяти лет, уже сейчас в столице отрабатываются мероприятия по контрактам жизненного цикла, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Наступит тот период, когда будут стоять автоматические краны, которые будут сами регулировать ту или иную температуру в доме и подавать сигналы, чтобы ТЭЦ меньше грели в зависимости от температуры воздуха снаружи. Я думаю, в течение пяти лет мы полностью перейдем на эту систему с учетом того, что мы сейчас отрабатываем мероприятия по контрактам жизненного цикла», - сказал Бирюков.

Он добавил, что Москва полностью готова к отопительному сезону, а все объекты подключили к отоплению в этом году до 25 сентября.

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