РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 8 окт. Долги организаций Красногорска перед региональными ресурсоснабжающими компаниями сократились в 8 раз за последние три месяца, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Динамику общей задолженности обсудили 8 октября на еженедельном совещании в администрации округа. Снижение произошло всего за квартал: по данным на 4 октября, задолженность составила 51,4 миллиона рублей, тогда как по состоянию на 1 июля 2019 года сумма общего долга за топливно-энергетические ресурсы перед региональными поставщиками превышала 400 миллионов рублей», – говорится в сообщении.

В рамках кампании «Любить платить» совместно с Госжилинспекцией Московской области и правоохранительными органами ведется активное взаимодействие как с предприятиями и организациями, так и с жителями округа, имеющими долги за жилищно-коммунальные услуги.

«По поручению главы округа Эльмиры Хаймурзиной, работа в данном направлении продолжится», – заключается в сообщении.