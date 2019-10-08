РИАМО - 8 окт. В Богородском городском округе задержали женщину 1959 года рождения, подозреваемую в причинении тяжкого вреда здоровью, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Ранее в квартире дом по улице Рабочая в поселке имени Воровского был обнаружен труп мужчины 1961 года рождения с ножевым ранением.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлена и доставлена в следственный отдел по городу Ногинск ГСУ СК России по Московской области сожительница пострадавшего», – сказал собеседник агентства.

По данным следствия, женщина ударила сожителя ножом во время ссоры в ходе совместного распития алкоголя

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).