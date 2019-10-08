РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 8 окт. Во вторник в Подольске водитель автобуса Iveco сбил пожилого мужчину, его увезли в реанимацию, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник правоохранительных органов.

Несчастный случай произошел во вторник около 14:00 на улице Лапшенкова в горокруге.

«Водитель автобуса Iveco сбил пожилого мужчину, переходившего дорогу вне зоны действия пешеходного перехода на улице Лапшенкова, недалеко от пересечения со 2-й Северовской. Пострадавший в реанимации», – сказал сотрудник правоохранительных органов.

По его словам, личность пострадавшего устанавливается.