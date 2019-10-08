РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 8 окт. Центр долголетия для пенсионеров планируют открыть в подмосковном Красногорске до конца текущего года, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Центр долголетия с бассейном и спортзалом откроется в Красногорске к концу года (2019 года – ред.) », – говорится в сообщении.

Глава округа Эльмира Хаймурзина осмотрела помещение и отметила высокую степень готовности и выгодное месторасположение. Близость к автобусным остановкам и железнодорожной платформе Красногорская делает его доступным для жителей отдаленных территорий.

«В Центре долголетия все самые популярные виды активностей для наших пенсионеров будут доступны под одной крышей. Здесь пожилые люди смогут танцевать, петь, плавать, заниматься спортом и творчеством, учиться компьютерной грамотности, устраивать чаепития – одним словом, жить полной жизнью», – подчеркнула Хаймурзина.

Центр долголетия в Красногорске откроют по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках программы «Активное долголетие». Новый центр расположится по адресу: улица Заводская, дом №4. На площади более 900 квадратных метров разместятся бассейн, сауны, спортивный и танцевальный залы, кабинеты для творческих занятий и многое другое.

Проект губернатора «Активное долголетие» действует в Подмосковье с 10 июня 2019 года. За это время к нему присоединилось более тысячи пожилых красногорцев, посещая кружки, секции, спортивные занятия в учреждениях культуры и спорта. В сентябре в городском округе Красногорск появился «Добробус» для туристических поездок.

Присоединиться к программе могут женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет. Записаться на бесплатные занятия в рамках программы «Активное долголетие» через мобильное приложение «Соцуслуги» и скачать программу можно бесплатно через AppStore или Google Play.