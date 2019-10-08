РИАМО - 8 окт. Столичные власти выделили из бюджета города грант на функционирование стационара детского хосписа «Дом с маяком» на Долгоруковской улице, который во вторник посетил мэр Москвы Сергей Собянин, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

«Несколько лет назад мы договорились с Анной Константиновной Федермессер о том, что «Дом с маяком» получит собственное здание и откроет стационар. Сегодня эта мечта сбылась. Стационар начинает свою работу и принимает первых пациентов. Мы приняли решение выделить бюджетный грант на поддержку его функционирования», – сказал Собянин.

Детский хоспис «Дом с маяком» является частным медицинским благотворительным учреждением, которое оказывает помощь неизлечимо больным детям и молодежи до 25 лет. Также хоспис предо­ставляет комплексную медицинскую, социальную, психологическую и духовную помощь членам их семей. Команда фонда состоит из 320 специалистов и более чем 300 волонтеров.

В первую очередь, детский хоспис оказывает помощь на дому. Выездная служба за год обслуживает около 1 тысячи семей. Врачи, медсестры, психологи, игровые терапев­ты, няни, социальные работники и коорди­наторы делают около 27 тысяч визитов на дом к неизле­чимо больным детям. Все семьи получают помощь абсолютно бесплатно.

Финансирование выездной службы «Дома с маяком» осуществляется за счет гранта из бюджета Москвы в размере 73,2 миллиона рублей в 2019 году, а также частных пожертвований.

По распоряжению мэра Москвы в безвозмездное пользование на 49 лет «Дому с маяком» передали здание недействующей школы площадью свыше 3 тысяч квадратных метров. В октябре здесь завершили работы по реконструкции и ремонту, а также по благоустройству территории.

Средства на ремонт здания стационара собрали через пожертвования с помощью благотворительных фондов «Вера», «Подари жизнь» и «Линия жизни». Медицинское оборудование купили за счет субсидии из бюджета Москвы в объеме 48,5 миллиона рублей и пожертвований Фонда Константина Хабенского.

Помощь в стационаре детского хосписа смогут получать порядка 400 неизлечимо больных детей в год.