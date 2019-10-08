РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 8 окт. Десять перспективных юных спортсменов из разных городов России поступили при поддержке регби-клуба ЦСКА в педагогический колледж «Мир знаний» в подмосковном Красногорске, говорится в сообщении пресс-службы клуба.

«Десять талантливых молодых регбистов поступили на учебу в «Мир знаний» из Курска, Санкт-Петербурга, Иванова и Наро-Фоминска. Этих ребят директор академии Петр Ботнараш собирал по всей стране, отсматривал на первенстве России среди юниоров и взял под личную опеку. Юные регбисты поступили в колледж по предложению клуба ЦСКА, предоставив результаты ЕГЭ», – говорится в сообщении.

Колледж, который расположен в селе Петров-Дальнее подмосковного Красногорска, подписал с регби-клубом ЦСКА соглашение о партнерстве, на основании которого ребята будут учиться, питаться, проживать и, конечно, тренироваться круглый год в стенах частного профессионального образовательного учреждения. А клуб, тем самым, будет готовить сильный резерв для основной регбийной команды. Будущие спортсмены будут принимать участие в тренировках второго состава профессионального регби-клуба ЦСКА с перспективой развития до основной команды.

Регби-клуб ЦСКА был основан в 2014 году. Мужская команда клуба выступает в чемпионате Высшей лиги и чемпионате Москвы. В нынешнем году впервые в своей истории приняла участие в розыгрыше Кубка России. Женская команда выступает в Федеральной лиге, является чемпионом и обладателем Кубка Москвы, обладателем бронзовых наград чемпионата России по пляжному регби.

«Даже если регби не превратится в профессию, у воспитанников колледжа сохранятся отличные возможности развиваться в других направлениях», – заключается в сообщении.

Посвящение в студенты для юных спортсменов пройдет 9 октября.