РИАМО - 8 окт. Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) объявило конкурс репостов среди своих подписчиков в соцсети «ВКонтакте», победители получат в подарок билеты на концерт Томаса Андерса в Crocus City Hall.

Пользователям соцсети «ВКонтакте», которые хотят принять участие в конкурсе, нужно лишь сделать репост конкурсного сообщения и быть подписанными на группу «РИАМО в Подмосковье».

Победители будут выбраны случайным образом 21 октября. Им достанется два билета на концерт.

В программе концерта на сцене Crocus City Hall можно будет услышать все лучшие песни группы Modern Talking и хиты из сольных альбомов Томаса Андерса, среди которых такие композиции, как You’re My Heart, You’re My Soul, Cheri Cheri Lady, Brother Louie, S.O.S For Love и другие.