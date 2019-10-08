РИАМО - 8 окт. За последние десять зим в столице не было зафиксировано аварий и отключений из-за технического состояния инженерных коммуникаций, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКК и благоустройства Петр Бирюков.

«За прошедшие десять зимних периодов город не имел аварий и отключений по вине технического состояния, по вине тех или иных коммуникаций. Это достигается за счет плановых ремонтов», – сказал Бирюков.

Он отметил, что в Москве ежегодно на 2% обновляются все системы инженерных коммуникаций.