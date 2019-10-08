РИАМО - 8 окт. Московский городской суд вернуть уголовное дело по «Седьмой студии» в суд первой инстанции и отменить его возвращение в прокуратуру, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы суда.

«Московский городской суд рассмотрел апелляционное представление прокурора на постановление Мещанского районного суда Москвы о возвращении уголовного дела в отношении Серебренникова, Итина, Малобродского и Апфельбаум прокурору. Апелляционное представление удовлетворено частично», - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что отменено постановление Мещанского районного суда в части возвращения дела прокурору, но его вернут в суд первой инстанции для рассмотрения в ином составе.

По его словам, в части меры пресечения постановление было оставлено Мосгорсудом без изменения.

Художественного руководителя «Гоголь-центра» и создателя «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова задержали 22 августа 2017 года по подозрению в организации хищения средств, выделенных под проект «Платформа» в 2011–2014 годах. Также фигуантами дела стали ранее возглавлявшая департамент государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры РФСофья Апфельбаум, экс-генпродюсер «Седьмой студии» и экс-директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, бывший директор «Седьмой студии» Юрий Итин и бывший главный бухгалтер Нина Масляева.