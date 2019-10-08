РИАМО - 8 окт. В Москве к зимнему периоду подготовили порядка 13,5 тысяч зданий с двускатными крышами, в частности, создали особый режим, предотвращающий образование сосулек и наледи, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКК и благоустройства Петр Бирюков.

«Мы провели большие практические мероприятия, связанные с созданием тепловлажностного режима на двускатных крышах. В городе их 17 тысяч, из них жилого фонда – около 14 тысяч. Примерно по 13,5 тысячам крыш проведены мероприятия, связанные с созданием нормального режима, чтобы не образовывались наледи, сосульки», – сказал Бирюков.

Он отметил, что в Москве зимой работают 4,5 тысяч бригад по очистке кровель от снега, которые при выпадении осадков должны убрать их с крыши в течение трех дней.