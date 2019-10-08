РИАМО - 8 окт. Аварийные дома, расположенные на улице 2-й Кирпичный завод в Сергиево-Посадском городском округе, будут расселены, расселение должны провести до 2025 года, если переселение будут готовы провести досрочно, об этом проинформируют жителей, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«Дома на улице 2-й Кирпичный завод включены в нацпроект «Жилье и городская среда» со сроком расселения до конца 2025 года», – заявил министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

В случае готовности муниципалитета досрочно расселить граждан из этих домов, администрация проинформирует переселенцев об изменении сроков расселения и заключения договоров соцнайма и мены.

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» с участием федерального бюджета в 2019-2025 годах из аварийного жилья планируется переселить 7,8 тысячи жителей Московской области.