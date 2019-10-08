РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 8 окт. Новые направления работы внедрят в Многофункциональных центрах (МФЦ) до 2022 года, общественную приемную планируют открыть в МФЦ Люберец, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«Так, на базе люберецкого МФЦ планируется организовать общественную приемную, где граждане, к примеру, смогут обсудить проблемы, требующие присутствия представителей нескольких ведомств. Кроме того, обсуждается распространение на МФЦ практики адвокатских контор. Для бизнесменов предусмотрено и размещение плана проверок контрольных органов и реестра обязательных требований», – говорится в сообщении.

Также в Люберецком МФЦ сообщили, что сдать биометрию, получить электронный паспорт, бесплатную юридическую помощь, подать заявление в прокуратуру, обратиться в суд и к уполномоченным по защите прав человека, ребенка и предпринимателей – эти и другие направления в работе представлены в проекте концепции обновления многофункциональных центров – МФЦ 2.0, разработанном Минэкономразвития Подмосковья.