РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 8 окт. Врачам Красногорской городской больницы №1 удалось сохранить мужчине руку, травмированную при работе с циркулярной пилой, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

В Красногорскую горбольницу №1 поступил мужчина, который получил травму циркулярной пилой. Во время проведения бытовых работ он случайно разрезал свою руку.

«У пациента был выявлен полный перерыв сухожилий сгибателей кисти и пальцев, частичный перерыв лучевого нерва, полный перерыв срединного нерва, перерыв локтевой и лучевой артерий, в результате чего нарушилось кровоснабжение и иннервация кисти», – сказал хирург-ортопед Сергей Косарев.

По его словам, была угроза потери левой кисти. Операция длилась 6 часов.

Врачи выполнили пластику сосудов, наложили швы срединного нерва и сухожилий, в результате чего руку удалось спасти. В ближайшее время мужчину выпишут из стационара под амбулаторное наблюдение.

«Специалисты напоминают, что несоблюдение техники безопасности при выполнении работ может привести к тяжелым травмам и печальным последствиям», – заключается в сообщении.