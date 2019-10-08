РИАМО – 8 окт. В Москве по распространенной в СМИ информации о травмировании годовалого ребенка в торговом центре проводится проверка, сообщила РИАМО во вторник представитель пресс-службы Главного следственного управления СК России по столице Юлия Иванова.

По сведениям, размещенным на одном из интернет-сайтов, следует, что в одном из магазинов в торговом центре на севере Москвы годовалый ребенок получил травму головы осколком от разбившейся бутылки, которая выпала из тележки.

«По данному факту следственными органами Главного следственного управления СК России по городу Москве организовано проведение доследственной проверки», – сказала Иванова.

Она уточнила, что в настоящий момент обстоятельства произошедшего устанавливаются.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.