РИАМО - 8 окт. Московский городской суд постановил отменить решение суда первой инстанции об аресте Павла Ребровского по делу «Нового величия», его отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы суда.

«Московский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката и представление прокуратуры на приговор Люблинского районного суда Москвы в отношении Павла Ребровского. Московский городской суд постановил отменить приговор суда первой инстанции, направить уголовное дело на новое рассмотрение в Люблинский районный суд Москвы со стадии судебного разбирательства», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что также была отменена мера пресечения Ребровскому в виде заключения под стражу. Его освободили в зале суда под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

В марте 2018 года было возбуждено дело в отношении членов организации «Новое величие». Участники движения, по версии следователей, собирались совершить в России государственный переворот и захватить власть. Шестеро фигурантов были арестованы, но свою вину они не признали.