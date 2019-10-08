РИАМО - 8 окт. В России проходит продажа облигаций федерального займа для физических лиц (ОФЗ-н) нового типа, их преимуществами являются надежность, возможность досрочного возврата вложенных средств и простота покупки, сообщается на сайте проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в РФ».

«Второго сентября 2019 года началась продажа облигаций федерального займа для физических лиц (ОФЗ-н) нового типа. Помимо Сбербанка и ВТБ в размещении примут участие Промсвязьбанк (ПСБ) и «Почта-Банк». При этом купить облигации можно будет и через электронные ресурсы банков-агентов», – говорится в сообщении.

Комиссия банкам-агентам при покупке данных акций будет выплачиваться из бюджета. Также снажена в три раза минимальная сумма покупки облигаций – с 30 тысяч рублей до 10 тысяч рублей.

Также ОФЗ-н есть ряд преимуществ: надежность, оптимальное соотношение риска и доходности, альтернатива вкладов в банк для среднесрочных сбережений, возможность досрочного возврата вложенных средств в любое время до даты погашения облигаций.

Также доходность вложений в облигации выше, чем у банковских депозитов (при сроке от двух лет). К тому же облигации просто купить.