РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 8 окт. В подмосковном Подольске сотрудники дорожной полиции в октябре-ноябре усилят меры по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, очередной рейд «Детское кресло» пройдет 9 октября, говорится в сообщении группы пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

«ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск в октябре-ноябре месяце усилит меры по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, в том числе при перевозке в транспорте. Очередное мероприятие «Детское кресло» проведут 9 октября», – говорится в сообщении.

Группа пропаганды напомнила, что перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX*, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.

Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет включительно в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем, соответствующих весу и росту ребенка, или с использованием ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля – только с использованием детских удерживающих систем, соответствующих весу и росту ребенка.

Установка в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля детских удерживающих систем и размещение в них детей должны осуществляться в соответствии с руководством по эксплуатации.

Запрещается перевозить детей в возрасте младше 12 лет на заднем сиденье мотоцикла.

Кроме того, запрещается оставлять в транспортном средстве на время его стоянки ребенка в возрасте младше 7 лет в отсутствие совершеннолетнего лица.