РИАМО - 8 окт. В Парке Победы на Поклонной горе в Москве развернута масштабная работа по благоустройству, работы проводятся в рамках подготовки к празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«К 75-летию Победы приводим в порядок один из самых посещаемых парков - на Поклонной горе. Ремонтируем сети, восстанавливаем качественное благоустройство», - написал Собянин в «ВКонтакте».

На данный момент работы ведутся на центральной аллее и площади возле Центрального музея Великой Отечественной войны. В рамках благоустройства будут обновлены инженерные сети, и отремонтировано дорожное покрытие. Кроме того, в парке проведут комплексное озеленение.

«Развернуты масштабные работы: перекладываются инженерные сети, восстанавливается брусчатка, проводится ремонт газонов, укладывается новое покрытие. Так что в ближайшие недели Поклонная гора будет выглядеть уже достойно, а в следующем году здесь можно будет отпраздновать День Победы, 75-летие Победы», — отметил Собянин.

По словам мэра, ежегодно парк на Поклонной горе посещает около 10 миллионов человек, поэтому работу в столь популярном месте проводят в межсезонье, когда туристический поток относительно невысок.

При проведении работ в парке особое внимание уделяется восстановлению дорожно-тропиночной сети.

«Мы максимально сохраняем все то мощение, которое есть. Оно гранитное, живет долгие годы. Те элементы, которые в процессе эксплуатации испытывали нагрузку от проезда техники, от установки сцен, мы меняем на такие же, материал для них взят из таких же месторождений, они имеют аналогичные размеры. Это 30% от всех работ», — уточнил заместитель руководителя департамента капитального ремонта Москвы Александр Адайкин.

Также обновляются элементы архитектурно-художественной подсветки, по историческим чертежам восстанавливают фонари, ремонтируют ступени лестничных маршей.

«Памятники по технологии приводятся в порядок, очищаются, моются, ремонтируются. Отдельное внимание уделено всем бордюрным камням, парапетам. Дополнительно проводится работа по ремонту фасадов», - заключил Адайкин.