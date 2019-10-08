РИАМО - 8 окт. В Государственном гуманитарно-технологическом университете (ГГТУ) в Орехово-Зуевском городском округе открылся новый центр STEАM-образования в рамках реализации проекта «Вернадский – Подмосковье», говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

По ее словам, в центре представлено высокотехнологическое оборудование для исследований и образовательной деятельности.

«Виртуальная реальность и цифровые технологии, интерактивное обучение и современные лабораторные исследования в сфере физики и биологии – деятельность центра открывает огромные образовательные и научные возможности перед обучающимися самых разных категорий, от воспитанников детских садов, школьников и студентов до педагогов. В приоритете у нас стоит задача по обучению и повышению квалификации педагогов цифровой школы, учителей будущего», – отметила Забралова.

В этом году Московская область и Российский союз ректоров подписали меморандум о сотрудничестве по научно-образовательному проекту «Вернадский – Подмосковье». Меморандум о создании консорциума подразумевает проведение взаимных консультаций, тематических форумов, конференций, семинаров, круглых столов, участие в координационных, совещательных, экспертных советах, комитетах и другое.

STEAM – это один из трендов в мировом образовании. Если расшифровать данную аббревиатуру, то получится следующее: Science, Technology, Engineering, Art и Mathematics. В переводе с английского это будет звучать так: естественные науки, технология, инженерное искусство, творчество, математика.

Цель STEAM – развить у учеников высокоорганизованное мышление и обучить эффективному применению полученных знаний в таких дисциплинах, как естественные науки, технология, инженерия, математика и искусства, посредством проектного обучения.