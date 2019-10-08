РИАМО - 8 окт. В столице к зимнему периоду подготовили свыше 17 тысяч единиц различной снегоуборочной техники, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКК и благоустройства Петр Бирюков.

«Дорожное хозяйство готово к работе в зимний период. Более 17 тысяч единиц различной снегоуборочной, вспомогательной техники подготовлены к работе в зимний период. Отработаны технологии утилизации снега через сплавные пункты. За последние пять лет количество снегосплава увеличили с 360 до 550 тысяч кубометров в сутки», – сказал Бирюков.

Он отметил, что в Москве полностью исключены сбросы снега в акваторию рек.

«Технологии, которые работают в городе, позволяют убирать город оперативно. Сегодня 10 сантиметров снега мы убираем в течение трех дней, на каждые 5 сантиметров дополнительного снега еще один день добавляется», – добавил Бирюков.

По его словам, Москва полностью готова к зимнему периоду, в том числе к работе при тяжелых погодных условиях.

«Техники достаточно, людских ресурсов достаточно. Бригады, а их более 2,5 тысяч по городу, есть. Аварийный запас материалов есть, готовимся к сложным погодным условиям. Тем более за последние пять лет мы видим изменения погоды. Часто идут дожди летом, зимой ветры, и эти погодные явления учитываем, предсказываем и информируем население», – заявил Бирюков.

Столичные дороги также обрабатывают противогололедными материалами. Бригады рабочих убирают подходы к остановкам общественного транспорта, станциям Московского центрального кольца и метро.