РИАМО - 8 окт. Представители Главного контрольного управления Московской области и Контрольно-счетной палаты региона приняли участие в X областной практической конференции «Госзакупки в эпоху перемен: игра по новым правилам», говорится в сообщении пресс-службы Главного контрольного управления Подмосковья.

Конференция прошла 2-4 октября в Челябинске.

«В рамках конференции состоялись выступления представителей ФАС России, Федерального казначейства, Иркутской области, Алтайского края, Института госзакупок и ООО «РТС-Тендер», – отмечается в сообщении.

Московская область занимает лидирующие позиции в области цифровизации закупок и успешно делится опытом и разработанными методиками. В рамках проведения секции №1 «Законодательные основы регулирования закупочной деятельности» состоялись выступления председателя Контрольно-счетной палаты Московской области Виктора Королихина по теме «Портал исполнения контрактов – технологическая основа для сокращения нарушений» и заместителя начальника Главного контрольного управления Подмосковья Олега Дьяченко на тему «Автоматизация процессов контрольной деятельности в сфере закупок в Московской области».