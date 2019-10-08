РИАМО (БАЛАШИХА) – 8 окт. По итогам девяти месяцев текущего года отделение полиции по городскому округу Реутов стало лучшим территориальным подразделением межмуниципального управления МВД России «Балашихинское», сообщила во вторник на отчетном мероприятии исполняющий обязанности замначальника МУ МВД России «Балашихинское» полковник внутренней службы Ирина Мельникова.

«В нашем управлении сложилась традиция отмечать территориальное подразделение, достигнувшее положительных результатов в борьбе с преступностью, переходящим кубком «Лучшее подразделение». По итогам 9 месяцев текущего года лучшим стало отделение полиции по городскому округу Реутов», – сказала Мельникова.

Она добавила, что второе место у отделения полиции по обслуживанию микрорайона Железнодорожный, третье место разделили между собой отделения полиции по обслуживанию Балашихи и микрорайона Заря. На четвертом месте – отделение полиции по обслуживанию микрорайона Салтыковка.

Также в ходе мероприятия за добросовестное выполнение служебных обязанностей за 9 месяцев текущего года сотрудники, достигнувшие лучших результатов в работе, были награждены почетными грамотами МУ МВД, благодарственными письмами и памятными подарками.

От имени главы Балашихи Сергея Юрова девять сотрудников полиции благодарственными письмами наградил замглавы администрации городского округа Олег Бурлин. Он также вручил почетные грамоты двум полицейским от имени председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова за достижение высоких результатов и в связи с празднованием 14 сентября Дня города.

«Хочу поблагодарить сотрудников полиции Балашихи за проведенную работу. Особо отмечу сотрудников отдела по вопросам миграции МУ МВД, которые проделывают большую работу. Так, с начала года с помощью внедрения мигрантов в экстремистские ячейки, были предотвращены опасные террористические акты в 4 городах областного подчинения в Центральном федеральном округе», – сказал Бурлин.

Благодарности и памятные подарки вручил также председатель Общественного совета МУ МВД Сергей Яковлев.

В ходе собрания были заслушаны доклады о работе руководителей ряда структурных подразделений межмуниципального управления МВД России «Балашихинское» и определены планы на четвертый квартал 2019 года.