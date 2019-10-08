РИАМО - 8 окт. В Москве специалисты выявили незаконную пристройку к зданию на улице Кулакова, владение 10, корпус 1, самострой разместился в подколоннадном пространстве здания, его демонтировали, сообщается на официальном сайте Госинспекции по недвижимости Москвы.

«С целью расширения торговых площадей самовольно без оформления разрешительной документации было застроено колоннадное пространство первого этажа, созданы дополнительные торговые помещения. Разрешение на строительство, реконструкцию объекта не выдавалось, земельный участок под данные цели не предоставлялся», – сказал начальник Государственной инспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

В незаконных помещениях разместились заведения общепита, объекты торговли и бытового обслуживания.

«Собственникам здания было предписано привести здание в первоначальный вид в соответствие с технической документацией», – отметил Овчинский.

На данный момент самовольно возведенную пристройку уже демонтировали, подколоннадное пространство освобождено. Таким образом нарушение земельного законодательства устранено.