РИАМО - 8 окт. В сентябре количество мест в Подмосковье, разыгранных на аукционах под размещение нестационарных торговых объектов (НТО), достигло 4 тысяч, из них 1 тысячу разыграли в 2019 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

«С 2016 года на территории Московской области размещение нестационарных торговых объектов осуществляется по результатам проведения аукционов. В последние 2,5 года данная процедура осуществляется в электронной форме», – отметил министр потребительского рынка и услуг Подмосковья Владимир Посаженников.

В сентябре число мест, выставленных на торги, достигло 4 тысяч. Из них 1 тысяча – в 2019 году. Общий объем поступлений в бюджеты муниципальных образований составил более 390 миллионов рублей.

Больше всего аукционов в 2019 году провели в Балашихе, Зарайске, Люберцах и Мытищах. Из всех мест, выставленных муниципалитетами на аукционы, порядка 30% – объекты мобильной торговли. Лидеры – Клин, Можайский, Одинцовский округа.

Посаженников подчеркнул, что в конце текущего года заканчивается срок действия в Ивантеевке, Истре, Красногорске. Органами местного самоуправления ведется работа по формированию схем размещения НТО в новой редакции. После их утверждения все места будут выставлены на аукцион.