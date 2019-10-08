РИАМО - 8 окт. В столице к отопительному сезону подготовили порядка 150 котельных и свыше 10 крупных генераторов тепла ТЭЦ, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«За период подготовки к отопительному периоду были подготовлены 13 крупных генераторов тепла ТЭЦ, подготовлены порядка 150 районных и локальных котельных, чтобы заниматься генерацией тепла», - сказал Бирюков.

Он рассказал, что подачу тепла в объекты жилого и социального фонда завершили 25 сентября.

В текущем году отопительный сезон в мегаполисе начался досрочно. На социальных объектах в городе тепло дали 20 сентября, в жилом и промышленном фонде - с 23 сентября.