РИАМО - 8 окт. Всероссийский экономический диктант на тему «Сильная экономика - процветающая Россия» напишут во всех субъектах РФ, одной из главных целей диктанта является просвещение населения и привлечение внимания к экономическим вопросам страны, сообщил журналистам во вторник председатель оргкомитета Всероссийского экономического диктанта Сергей Бодрунов.

«В этом году этот диктант будет проводиться в третий раз. <...>. Тема акции – «Сильная экономика - процветающая Россия». Начинается акция завтра, 9 октября, по всей России. Сейчас зафиксировано 1515 площадок, они находятся в 85 субъектах РФ. Также будет 11 зарубежных площадок», - сказал Бодрунов.

По его словам, будут две центральные площадки - Финансовый университет и Московский авиационный институт. По итогам диктанта будут сформулированы практические рекомендации о том, какие аспекты следует учесть в экономическом образовании, на что обратить внимание составителям школьных и вузовских программ по экономике.

Впервые акция была проведена в 2017 году и стала ежегодной. В 2018 году диктант проводился на 1294 площадках в 83 субъектах РФ, а также за рубежом - в Таджикистане, Молдавии и Монголии. В акции приняло участие 98538 человек, что почти в два раза превысило количество участников 2017 года.

Он уточнил, что также все желающие смогут написать упрощенную версию диктанта в режиме онлайн.

«Те, кто будет иметь 95 баллов и выше, те будут называться отличниками, они получат сертификаты и ценные призы. Те, кто напишет диктант онлайн, просто проверят свои знания», - отметил Бодрунов.