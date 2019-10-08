РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 окт. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий поздравил люберчанку Анастасию Крапину со 100-летним юбилеем, он подарил ей цветы и подарки, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«Позвольте от имени президента Российской Федерации Владимира Путина, губернатора Московской области Андрея Воробьева и партии «Единая Россия» поздравить вас с юбилеем! Доброта и открытое сердце – секрет вашего долголетия! От всего сердца желаю здоровья, благополучия, любви и заботы со стороны близких! Живите долго и счастливо!» – сказал Ружицкий.

Он вручил Анастасии Егоровне цветы, подарки и поздравительные адреса.

Анастасия Крапина родилась 8 октября 1919 года в селе Горлово Рязанской области. В Люберцах она живет с 1994 года.

Когда началась Великая Отечественная война, Анастасии было 22 года. К тому времени у нее родилась дочь. Село, где жила Анастасия с семьей, было оккупировано немцами. Муж воевал на фронте, она работала в колхозе. В 1947 году от полученных на фронте ранений скончался муж Анастасии Егоровны, она осталась вдовой с четырьмя детьми. Анастасия Егоровна Крапина – труженица тыла.