РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 8 окт. Отделение почтовой связи 140002 подмосковных Люберец заняло первое место в проекте «Идеальный офис», говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

В управлении Федеральной почтовой связи Москвы и Московской области осуществлялся проект «Идеальный офис», в котором принимали участие 11 отделений почтовой связи. Для определения лучшего учитывались показатели основных направлений работы. Например, как быстро сотрудники отделения обрабатывали почтовые отправления и организовывали их доставку.

«Отделение почтовой связи 140002, располагающееся по адресу: Октябрьский проспект, дом №91 (в Люберцах – ред.), по итогам проекта «Идеальный офис» заняло первое место по Москве и Московской области. Его сотрудники добились самых высоких финансовых и производственных показателей в Москве и Подмосковье», – говорится в сообщении.

Отделение ранее уже было отмечено благодарностью министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Константина Носкова.

На данный момент услугами отделения пользуются более 35 тысяч человек. Жителей Люберец обслуживают 13 сотрудников, из которых три оператора. На участках, закрепленных за данным отделением, работают восемь почтальонов. Ежедневно сотрудники отделения обслуживают более 600 клиентов.

Отделение почтовой связи 140002 – это отделение нового формата. Здесь предоставляются все возможные почтовые, финансовые и коммерческие услуги. Для удобства ожидания и заполнения бланков в зале размещены эргономичные кресла и столы. Установлены система электронной очереди и платежные терминалы.