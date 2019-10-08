РИАМО - 8 окт. Четырехэтажный многофункциональный центр, строящийся на улице Тургенева вблизи дома 9А в Пушкине, объединит различные общественные функции и бытовые сервисы с пространством для творческих мероприятий, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Подмосковья.

Общая площадь здания составит около 1,5 тысяч квадратных метров. В нем будут представлены торговая, культурная и социальная функции.

«Так, первый и четвертый этажи центра будут отданы под торгово-бытовые предприятия и кафе, а на втором и третьем этажах планируется создать творческое пространство с экспозиционными залами, предназначенное для проведения разнообразных мероприятий и выставок», – заявил председатель комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.

В отделке фасадов многофункционального центра используется темно-коричневая клинкерная плитка и алюминиевые композитные листы. Черные полосы швеллеров образуют четкий ритмический рисунок. Дополнительную пластику создают скошенные откосы панорамных окон и выступающие над ними карнизы.

«В проекте уделено особое внимание созданию инклюзивной среды. Все входы устроены без перепадов с уровня тротуара, габариты кабины лифтов позволяют осуществлять транспортировку на кресле-коляске», – дополнила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

Территория вокруг здания по проекту будет благоустроена и озеленена, устроены автомобильная и велосипедная парковки.

«По архитектуре это здание перекликается с расположенным по соседству жилым комплексом «Тургенева». Этот единый дизайн-код представляет собой лаконичный современный стиль, со сдержанной цветовой гаммой, простыми линиями, вниманием к качеству деталей и материалов», – разъяснил автор проекта Сергей Никешкин.